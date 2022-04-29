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Kocaeli'nde iğrenç olay! Yardım etme bahanesiyle aracına alıp...

29.04.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Çayırova'da bir muhtar, yardımda bulunma bahanesiyle aracına aldığı kadına tacizde bulundu. Kadının ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, muhtarı gözaltına aldı. Muhtar, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kocaeli'nde iğrenç olay! Yardım etme bahanesiyle aracına alıp...

İğrenç olay, Kocaeli Çayırova'da yaşandı. İddiaya göre bir muhtar, kendisine yardımcı olacağını söyleyerek arabasına aldığı kadına tacizde bulundu. Gözaltına alınan muhtar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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SES KAYITLARINI VERDİ

Çayırova ilçesinin bir mahallesinde muhtar olan H.Ö.'nün kendisini taciz ettiğini öne süren kadın, şikayetçi oldu. Tacize uğrayan kadın, kendisine yardımda bulunacağını söyleyerek aracına alan muhtarın ses kayıtlarını verdi. Polis, salı günü H.Ö.’yü gözaltına aldı. H.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli taciz
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