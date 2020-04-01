Kocaeli'nde kaç koronavirüslü hasta var? İşte Kocaeli koronavirüslü hastası sayısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'ndeki koronavirüslü hasta sayısı ile ilgili kritik bir açıklama yaptı ve ilk defa hastaların il il dağılımını verdi. Doğal olarak şimdi insanlar yaşadıkları şehirde kaç koronavirüslü hasta var merak ediyorlar. Peki Kocaeli'nde kaç koronavirüslü hasta var? İşte vaka sayısı listesinde 5. sırada yer alan Türkiye’nin önemli sanayi merkezlerinden Kocaeli'ndeki koronavirüslü hasta sayısı...

KOCAELİ'NDE KAÇ KORONAVİRÜS VAKASI VAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasına göre 1 Nisan itibari ile Kocaeli'nde koronavirüslü hasta sayısı 410.

KOCAELİ'NDEKİ CAN KAYBI

Yine Bakan kocanın açıkladığı verilere göre Kocaeli’nde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8.

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