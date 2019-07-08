Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kubat idaresindeki 34 KGV 32 plakalı otomobil, Saklı Vadi mevkisinde yol kenarında bulunan ağaçlık alana devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ile yanındaki Firuze Kaval, Fulay Bayrak, Maviye Kubat ve Hesna Yılmaz itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Firuze Kaval yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA-DHA)



