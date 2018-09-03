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Kocaeli'nin Körfez ilçesi Belediye Başkanı İsmail Baran, Trump'a şiir yazdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 18:53 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Belediye Başkanı İsmail Baran, ABD Başkanı Trump'a ağır eleştirilerin yer aldığı bir şiir yazdı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Belediye Başkanı İsmail Baran, Trump'a şiir yazdı

Şairlik yönüyle de bilinen, bir şiir kitabı da yayınlanan Körfez Belediye Başkanı AK Parti'li İsmail Baran, ABD Başkanı Donald Trump için ağır eleştiriler yer alan cümleler kullanarak şiir yazdı. İsmail Baran şiirinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle eleştirilerde bulundu. İsmail Baran şiiri sosyal medya hesabında yayınlayarak duyurdu.

İsmail Baran'ın 'Baş Belası' isimli şiiri şöyle:

Herkes bela neymiş baktı

Baş belası Trump çıktı

Canımızı biri sıktı

Baş belası Trump çıktı.

Allah versin belasını

Aratmıyor atasını

Gör kefere babasını

Baş belası Trump çıktı

ismail baran

Kafasında haçlı ruhu.

Yok ki onun ruhu muhu

Hak ediyor elbet yuhu

Baş belası Trump çıktı.

Bela oldu tüm dünyaya

Sanki kendi ilah güya

Ne edep var nede haya

Baş belası Trump çıktı

Dinimizin tam düşmanı.

Ne Türk tanır, ne Almanı

Yalnız dolar din, imanı

Baş belası Trump çıktı

Tam bir deli, kural bilmez

Zannediyor ki hiç ölmez

Ne desende yola gelmez

Baş belası Trump çıktı

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