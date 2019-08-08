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Kocaeli polisi bayram öncesi hırsızlığa dikkat çekmek için hırsız oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 19:30 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekipleri, kent pazarındaki hırsızlık olaylarına dikkat çekip vatandaşları bilinçlendirmek adına hırsız rolüne girerek rol gereği çanta çaldı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekipleri, kent pazarındaki hırsızlık olaylarına dikkat çekip vatandaşları bilinçlendirmek adına hırsız rolüne girerek rol gereği çanta çaldı. Tatbikatta ekipler, hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanına giden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan kurban bayramı öncesinde dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları broşür dağıtarak uyaran polis ekipleri, hırsız rolüne girerek rol icabı alışveriş yapan bir kadı polisin bebek arabasına astığı çantasını çaldı. Alışveriş sırasında çantasını kaybettiğini görünce panikleyen kadının yanına giden ekipler, rol gereği çantasını çalan şahsı yakalayarak çantayı sahibine teslim ettiler. Tatbikatın sonunda çantasına kavuşan kadına polis ekipleri tarafından hırsızlık olaylarına karşı daha dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.
Tatbikatın ardından pazarda tezgahları tek tek gezen ekipler hem pazarcıları hem de vatandaşları olabilecek dolandırıcılık ve hırsızlık olayına karşı emniyet tarafından hazırlanan afişleri dağıtırken, halkı da bu konuda bilgilendirdi.

Kocaeli polisi bayram öncesi hırsızlığa dikkat çekmek için hırsız oldu

Kocaeli polisi bayram öncesi hırsızlığa dikkat çekmek için hırsız oldu

Kocaeli polisi bayram öncesi hırsızlığa dikkat çekmek için hırsız oldu

Kocaeli polisi bayram öncesi hırsızlığa dikkat çekmek için hırsız oldu

Kocaeli polisi bayram öncesi hırsızlığa dikkat çekmek için hırsız oldu

Kocaeli polisi bayram öncesi hırsızlığa dikkat çekmek için hırsız oldu

Kocaeli polisi bayram öncesi hırsızlığa dikkat çekmek için hırsız oldu

Kocaeli polisi bayram öncesi hırsızlığa dikkat çekmek için hırsız oldu

Kocaeli polisi bayram öncesi hırsızlığa dikkat çekmek için hırsız oldu

Kocaeli polisi bayram öncesi hırsızlığa dikkat çekmek için hırsız oldu

Kocaeli polisi bayram öncesi hırsızlığa dikkat çekmek için hırsız oldu

Kocaeli polisi bayram öncesi hırsızlığa dikkat çekmek için hırsız oldu

Kocaeli polisi bayram öncesi hırsızlığa dikkat çekmek için hırsız oldu

Kocaeli polisi bayram öncesi hırsızlığa dikkat çekmek için hırsız oldu

Kocaeli polisi bayram öncesi hırsızlığa dikkat çekmek için hırsız oldu
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