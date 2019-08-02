HABER

Kocaeli polisinden hırsızlık çetesine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 12:42 | Son Güncelleme

Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'da ev ve iş yerlerine giren hırsızlık çetesine yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı - Çete üyelerinin İzmit'te bir iş yerinden 40 saniye içerisinde 80 bin liralık ürün çaldığı hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinden 80 bin lira değerinde cep telefonu, dijital saat ve tablet çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 27 Haziran'da İzmit'teki bir iş yerinden 80 bin lira değerinde 20 cep telefonuyla birer tablet ve akıllı saat çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler, olayda kullanılan çalıntı plaka takılı aracın şüphelilerden Ş.G'ye (32) ait olduğunu tespit etti.

İstanbul Küçükçekmece'de belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, hırsızlık zanlıları Ş.G, A.G. (29), M.B.K. (30) ve İ.Y'yi (29) gözaltına aldı.

Kocaeli, İstanbul ve Sakarya'da benzer olaylara karıştıkları belirlenen şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Çete üyelerinin kendi aralarında "Dayı" olarak hitap ettikleri firari elebaşı Ş.Ş'nin (24) yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan şüphelilerin İzmit'te 80 bin liralık ürün çaldıkları hırsızlık anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kayıtlarda, gece saatlerinde Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi'ndeki iş yerinin önüne gelen şüphelilerin, camlarını kırarak içeriye girdikleri iş yerinden 40 saniye içerisinde soygunu gerçekleştirdikleri görülüyor.

Binlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacakBinlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacak
Çayda mahsur kalan yavru köpek kurtarıldıÇayda mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı
20 dakika sürüyor, turistler oraya akın ediyor20 dakika sürüyor, turistler oraya akın ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
güvenlik kamerası hırsızlık çetesi Kocaeli operasyon

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bebeğini tekmeleyen baba serbest bırakıldı

Türkiye onu böyle tanımıştı! Serbest bırakıldı

İstanbul'da korkunç olay! Görüntülendiğini anlayınca böyle ateş etti

Görüntülendiğini anlayınca böyle ateş etti

İzmir'deki AVM'de çocuğa tekme atan kişi yakalandı

Çocuğa tekme atmıştı, yakalandı!

Ulaştırma Bakanlığı'ndan İstanbul Havalimanı açıklaması

Bakanlıktan İstanbul Havalimanı açıklaması

Irak'tan Suriye'ye giren ABD konvoyu Nusaybin'den görüldü

Irak'tan Suriye'ye giren ABD konvoyu Nusaybin'den görüldü

Leyla'nın ölümüyle ilgili yeni gelişme! Kapatılması için aşiret kararı alınmış

Meğer kapatılması için aşiret kararı alınmış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.