Kocaeli sahillerinden 53 ton yosun toplandı

Kocaeli’de Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan çalışma ile il genelindeki sahillerden bir günde yaklaşık 53 ton yosun topladı.

Kocaeli sahilleri, özellikle yaz aylarında şehir içi ve çevre illerden gelen vatandaşların yoğunluğunu yaşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sahil ve plajlarda temiz bir çevrede vakit geçirebilmesi için yosun temizliklerini sürdürüyor. Kocaeli genelindeki tüm sahillerde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, Kandıra, Darıca, Başiskele, Gölcük, Karamürsel ve Derince ilçelerindeki sahillerden günlük ortalama 53 ton yosun topluyor.

Yosun temizliği kapsamında Kandıra, Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Miço Koyu Kadınlar Plajı, Cebeci İkinci Etap, Bağırganlı sahillerinden 13 buçuk ton, Darıca Bayramoğlu Halk Plajı ve Bayramoğlu Kadınlar Plajı’ndan 4 ton, Karamürsel Altın Kemer, Dereköy, Ereğli, Gölcük, Ulaşlı, İhsaniye, Başiskele Seymen sahilinden ise 30 ton, Derince 60 Evler sahilinden ise günde ortalama 3 buçuk ton yosun toplanıyor.



