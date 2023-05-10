KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI 2023: Kocaeli seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanır? Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları

Kocaeli seçim sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. İstanbul seçim sonuçları 14 Mayıs tarihine az bir zaman kala gündem oldu. Heyecanla beklenilen Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için seçmenler sandık başına gidecekler. Oy kullanma işlemi 14 Mayıs'ta saat 08.00'de başlayacak. İşte seçime dair merak edilenler

KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim sonuçları 14 Mayıs tarihinde açıklanacak. Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

SEÇİM SONUÇLARI SAYFASI- TIKLAYINIZ

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

SEÇİM YASAKLARININ ARDINDAN HEYECAN BAŞLAYACAK

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde seçim ikinci oylamaya kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci oylamada yarışacak.

