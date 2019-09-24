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Kocaeli şehidini son yolculuğuna uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 14:38 | Son Güncelleme

Kuzey Irak’ta şehit düşen Piyade Üst Ast Subay Üstçavuş Volkan Tantürk, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kuzey Irak’ta şehit düşen Piyade Üst Ast Subay Üstçavuş Volkan Tantürk, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Tören ananını dolduran binlerce vatandaş, şehidi tekbirle uğurladı.
Irak’ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK’lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu dün şehit düşen Piyade Ast Subay Üstçavuş Volkan Tantürk’ün (31) Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı, gece saatlerinde uçakla Kocaeli’ye getirildi. Şehit Tantürk’ün naaşı, daha sonra Gölcük Belediyesi 17 Ağustos Mezarlığı morguna kaldırıldı. Şehit Tantürk’ün naaşı, helallik istenilmesi için Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Yukarı Değirmendere Mahallesi’nde bulunan evinin önüne getirildi. Burada Tantürk için ailesi ve yakınlarından helallik istenildi. Tantürk’ün naşını gören yakınları gözyaşların hakim olmadı.
Şehit Volkan Tantürk’ün cenazesi daha sonra Değirmendere Merkez Camisi’ne getirildi. Öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazına şehidin annesi Samiha Tantürk, babası İsmail Tantürk, kardeşi Gökhan Tantürk, yakınlarıi il protokolü ve binlerce vatandaş katıldı. Naaşı caminin önüne getirilen şehit Volkan Tantürk için helallik istendi Daha sonra kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi top arabasına taşındı. Bu tören alanını dolduran binlerce vatandaş, şehidin arkasından tekbir getirdi.
Yapılan geçiş töreninin ardından Tantürk’ün naaşı Garipler Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kocaeli şehidini son yolculuğuna uğurladı

Kocaeli şehidini son yolculuğuna uğurladı

Kocaeli şehidini son yolculuğuna uğurladı

Kocaeli şehidini son yolculuğuna uğurladı

Kocaeli şehidini son yolculuğuna uğurladı

Kocaeli şehidini son yolculuğuna uğurladı

Kocaeli şehidini son yolculuğuna uğurladı

Kocaeli şehidini son yolculuğuna uğurladı

Kocaeli şehidini son yolculuğuna uğurladı

Kocaeli şehidini son yolculuğuna uğurladı

Kocaeli şehidini son yolculuğuna uğurladı

Kocaeli şehidini son yolculuğuna uğurladı

Kocaeli şehidini son yolculuğuna uğurladı

Kocaeli şehidini son yolculuğuna uğurladı

Kocaeli şehidini son yolculuğuna uğurladı

Kocaeli şehidini son yolculuğuna uğurladı

Kocaeli şehidini son yolculuğuna uğurladı

Kocaeli şehidini son yolculuğuna uğurladı

Kocaeli şehidini son yolculuğuna uğurladı
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