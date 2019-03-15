Kocaeli Şehir Hastanesi inşaatında yarıya gelindi

İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehir hastanelerinin bilinen hastanecilik konseptinden farklı olduğunu belirterek, bu modelde ihtiyaç olan bütün hastanelerin bir arada tasarlandığını söyledi.

Çalışmaların 2 bin 500 işçiyle 2 vardiya halinde devam ettiği şantiyede, havaların ısınması ve ince işçiliğe geçilmesiyle birlikte vardiya sayısının 3, çalışan sayısının da 4-5 bine çıkarılması planlanıyor.

Kocaeli tarihinin en büyük sağlık yatırımı olan ve toplam 350 milyon avroluk yatırımla 368 bin 668 metrekarelik alanda inşa edilen Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsünün inşaatında fiziki tamamlanma yüzde 45 seviyesine ulaştı. Bünyesinde 6 hastaneyi barındıran kampüsün Şubat 2020'de hizmete alınması hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığınca kamu-özel sektör iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında yapımı devam eden Kocaeli Şehir Hastanesi, Marmara Bölgesi'nin büyük bir bölümüne hizmet edecek.

Kocaeli'de yapımı devam eden sağlık kampüsünün içerisinde 6 hastane barındırdığını aktaran Ergüney, toplam 180 yatak kapasiteli kampüste Kalp Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Genel Hastane, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Fizik Tedavi Hastanesi ve bir de Yüksek Güvenlikli Psikiyatri Hastanesi olduğunu kaydetti.

Kocaeli Şehir Hastanesinin inşa çalışmalarında gelinen noktaya ilişkin bilgi veren Ergüney, "Kocaeli Şehir Hastanesinin şu anda kaba inşaatı bitme noktasına geldi. Teknik olarak inşaat yüzde 45'lere ulaşmış durumda. Kaba inşaatı birkaç ay içerisinde tamamen bitiyor, ondan sonra ince işlere başlanacak." diye konuştu.

- "Cerrahi ağırlıklı bir sağlık merkezi"

Ergüney, Kocaeli Şehir Hastanesinin cerrahi ağırlıklı bir sağlık merkezi olduğuna dikkati çekerek, hastanenin 63 ameliyathanesi, 8 anjiyo ünitesi, yaklaşık 170 yoğun bakım yatağıyla donanımlı bir merkez olduğunu vurguladı.

Kocaeli'nin, Marmara Bölgesi'nin kalbi sayıldığına işaret eden Ergüney, "Bütün geçiş noktalarının üzerinde olan ve Türkiye'de de milli gelire en çok katkısı olan illerden birisi ve bütün Ege'nin, Akdeniz'in kavşak noktasında yer alan bir il. Sanayisi çok güçlü olan ve her yıl 50 bin civarında nüfusu artan bir kent. Böyle bir ilde bu hastane bir ihtiyaçtı." değerlendirmesinde bulundu.