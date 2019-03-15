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Kocaeli Şehir Hastanesi inşaatında yarıya gelindi

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.03.2019 11:50 | Son Güncelleme

Kocaeli'de 350 milyon avroluk yatırım maliyetiyle projelendirilen, Marmara Bölgesi'nin büyük bir bölümüne hizmet edecek olan ve içerisinde 6 hastanenin yer aldığı Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsünün gelecek yıl hizmete girmesi planlanıyor - Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney: - "Kocaeli Şehir Hastanesinin şu anda kaba inşaatı bitme noktasına geldi. Teknik olarak inşaat yüzde 45'lere ulaşmış durumda. Kaba inşaatı birkaç ay içerisinde tamamen bitiyor, ondan sonra ince işlere başlanacak" - "İnşallah Şubat 2020'de hastanemizi devreye almayı planlıyoruz, en fazla birkaç ay aksama olacağını düşünüyoruz. Şu anda her şey takvime göre ilerliyor, herhangi bir aksamamız yok"

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - Kocaeli'de 350 milyon avroluk yatırım maliyetiyle projelendirilen, inşaatında fiziki tamamlanma oranı yüzde 45'e ulaşan Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsünün önümüzdeki yıl hizmete girmesi planlanıyor.

Sağlık Bakanlığınca kamu-özel sektör iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında yapımı devam eden Kocaeli Şehir Hastanesi, Marmara Bölgesi'nin büyük bir bölümüne hizmet edecek.

Kocaeli tarihinin en büyük sağlık yatırımı olan ve toplam 350 milyon avroluk yatırımla 368 bin 668 metrekarelik alanda inşa edilen Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsünün inşaatında fiziki tamamlanma yüzde 45 seviyesine ulaştı. Bünyesinde 6 hastaneyi barındıran kampüsün Şubat 2020'de hizmete alınması hedefleniyor.

Çalışmaların 2 bin 500 işçiyle 2 vardiya halinde devam ettiği şantiyede, havaların ısınması ve ince işçiliğe geçilmesiyle birlikte vardiya sayısının 3, çalışan sayısının da 4-5 bine çıkarılması planlanıyor.

İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehir hastanelerinin bilinen hastanecilik konseptinden farklı olduğunu belirterek, bu modelde ihtiyaç olan bütün hastanelerin bir arada tasarlandığını söyledi.

Kocaeli'de yapımı devam eden sağlık kampüsünün içerisinde 6 hastane barındırdığını aktaran Ergüney, toplam 180 yatak kapasiteli kampüste Kalp Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Genel Hastane, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Fizik Tedavi Hastanesi ve bir de Yüksek Güvenlikli Psikiyatri Hastanesi olduğunu kaydetti.

Kocaeli Şehir Hastanesinin inşa çalışmalarında gelinen noktaya ilişkin bilgi veren Ergüney, "Kocaeli Şehir Hastanesinin şu anda kaba inşaatı bitme noktasına geldi. Teknik olarak inşaat yüzde 45'lere ulaşmış durumda. Kaba inşaatı birkaç ay içerisinde tamamen bitiyor, ondan sonra ince işlere başlanacak." diye konuştu.

- "Cerrahi ağırlıklı bir sağlık merkezi"

Ergüney, Kocaeli Şehir Hastanesinin cerrahi ağırlıklı bir sağlık merkezi olduğuna dikkati çekerek, hastanenin 63 ameliyathanesi, 8 anjiyo ünitesi, yaklaşık 170 yoğun bakım yatağıyla donanımlı bir merkez olduğunu vurguladı.

Kocaeli'nin, Marmara Bölgesi'nin kalbi sayıldığına işaret eden Ergüney, "Bütün geçiş noktalarının üzerinde olan ve Türkiye'de de milli gelire en çok katkısı olan illerden birisi ve bütün Ege'nin, Akdeniz'in kavşak noktasında yer alan bir il. Sanayisi çok güçlü olan ve her yıl 50 bin civarında nüfusu artan bir kent. Böyle bir ilde bu hastane bir ihtiyaçtı." değerlendirmesinde bulundu.

Hastanenin sağlık sektöründe ciddi bir istihdam oluşturacağının altını çizen Ergüney, yaklaşık 5 bin civarında personelin çalışmasını öngördüklerini, bunun bin 500-2 bin civarının devlet memuru olacağını, geri kalanının da kamu-özel ortaklığı dedikleri sistemdeki şirketin kendi çalışanları olacağını bildirdi.

- "Kampüsün içerisine kadar tramvay geliyor"

"İnşallah Şubat 2020'de hastanemizi devreye almayı planlıyoruz, en fazla birkaç ay aksama olacağını düşünüyoruz. Şu anda her şey takvime göre ilerliyor, herhangi bir aksamamız yok." diyen Ergüney, kampüsteki hastanelerin işletmesinin tamamen İl Sağlık Müdürlüğünün emrinde olacağını belirtti.

Kocaeli Şehir Hastanesi hizmete açıldığında Bursa'dan, Zonguldak ve Bartın'a kadar geniş bir bölgeye hitap edeceğini vurgulayan Ergüney, vale hizmetlerinden kafeteryalara, lokantalara ve buradaki yemeklerin kalitesine kadar her alanda birinci sınıf hizmetlerin sunulacağını aktardı.

Ergüney, hastanenin park ve ulaşım imkanlarına ilişkin bilgi vererek, "Kampüste 2 bin 500 araçlık otopark yer alacak ayrıca kampüsün içerisine kadar tramvay geliyor. Şehirle ilgili olan bağlantı yollarının ihalelerine çıkılıyor. Yaklaşık 8-10 ay içerisinde de bu çalışmalar bitmiş olacak." ifadelerini kullandı.

- "50 bine yakın malzeme ve tıbbi cihaz çalışıldı"

Kocaeli'deki hastanelerde görev yapan personel arasından 160'a yakın uzmanın yer aldığı bir ekip kurduklarını dile getiren Ergüney, şöyle devam etti:

"Bu ekibimizdeki arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor. 50 bine yakın malzeme ve tıbbi cihaz çalışılmış durumda. Burada hangi uzmanlar çalışacak, bunlar en ince ayrıntısına kadar çalışıldı. Şu anda tefrişat ve tıbbi cihaz planlamaları son aşamaya gelmiş durumda, onlar da 2-3 ay içerisinde ihaleye çıkılacak."

İl Sağlık Müdürü Ergüney, kampüsün içerisindeki hastanelerin bütün inşaat, tefrişat ve tıbbi cihazlarının anahtar teslim şeklinde kamu özel ortaklığı kapsamında yapıldığını anlatarak, "Firma bunların hepsini temin edip, hizmetimize sunacak. Bunların kendine göre ağır şartları var, hizmette aksama olmaması için cezai müeyyideleri var. O yüzden her şeyde üst düzey kalite hedeflenmiş durumda." dedi.

Hastanelerde uluslararası kalite akreditasyonlarının geçerli olacağını belirten Ergüney, dünyanın her yerinden insanların gelip burada çok rahatlıkla tedavilerini yaptıracağını sözlerine ekledi.

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Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney Kocaeli Şehir Hastanesi

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