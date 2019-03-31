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KOCAELİ SON DURUM

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 22:22 | Son Güncelleme

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2019

BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 4.196Toplam Seçmen : 1.350.376Açılan Sandık : 3.082Açılan Sandık Oranı : % 73,45Kullanılan Oy : 838.234Geçerli Oy : 813.775Katılım Oranı : % 84,48
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİTAHİR BÜYÜKAKIN% 55,25449.586İYİ PARTİSERDAR KAMAN% 32,75266.504SAADET PARTİSİBİROL AYDIN% 3,8331.155DİĞER% 3,528.482HDPZÜLEYHA GÜLÜM% 3,2426.392DSPZİYA TOPAL% 0,514.190DPNAİL BAKİ% 0,282.265BTPMETİN YILMAZLAR% 0,21.600VATAN PARTİSİAHMET ŞAHİN% 0,151.253TKPMUSTAFA TOZKOPARAN% 0,141.162REYHAN BAŞARAN KOÇREYHAN BAŞARAN KOÇ% 0,11901ERSOY KANDEMİRERSOY KANDEMİR% 0,04285* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BAŞİSKELE

Açılan Sandık Oranı : % 83,41Katılım Oranı : % 87,88
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET YASİN ÖZLÜ% 52,5525.852SAADET PARTİSİZAFER MUTLU% 35,8517.636İYİ PARTİRIZA GÜVEN USTA% 7,843.858MUHARREM CANMUHARREM CAN% 2,411.187DİĞER% 0,96471BTPŞABAN ÖRÇEN% 0,1782DPHALİL KURT% 0,1258DSPMAHİR TANTA% 0,1155ÇAYIROVA

Açılan Sandık Oranı : % 95,06Katılım Oranı : % 81,26
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİBÜNYAMİN ÇİFTÇİ% 55,5837.009CHPSELAHATTİN KAYA% 22,514.979İYİ PARTİİLHAMİ BAYRAK% 14,849.884SAADET PARTİSİYUSUF AKSU% 5,673.773DİĞER% 0,8535BBPÖMER AKKAYA% 0,29196DSPHASAN YILDIZ% 0,1279BTPALPER TAŞLIYAN% 0,1277DPHÜSEYİN BABAOĞLU% 0,0854DARICA

Açılan Sandık Oranı : % 72,97Katılım Oranı : % 83,01
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMUZAFFER BIYIK% 51,1342.419CHPYAKUP TÖRK% 43,3935.998SAADET PARTİSİSELİM ÇETİNKAYA% 3,222.668DİĞER% 1,481.227BBPELVAN ŞAHİN% 0,52431BTPVOLKAN YILMAZ% 0,1188DPMEHMET DAVUTOĞLU% 0,187VATAN PARTİSİEROL ÇETİN% 0,0650DERİNCE

Açılan Sandık Oranı : % 63,81Katılım Oranı : % 85,5
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİZEKİ AYGÜN% 47,3125.660CHPSERTİF GÖKÇE% 45,9424.921SAADET PARTİSİHALİL KAYIN% 3,571.937DİĞER% 1,2650BBPMUHAMMET EMRE DOĞAN% 1544DPSEBAHATTİN YILMAZ% 0,3161DSPKENAN BAŞ% 0,28153CENK GÜNAYDINCENK GÜNAYDIN% 0,28151BTPNACİ DEMİR% 0,1266DİLOVASI

Açılan Sandık Oranı : % 36,36Katılım Oranı : % 87,46
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİHAMZA ŞAYİR% 53,054.934SAADET PARTİSİERCAN DALKILIÇ% 45,184.202DSPHAKAN ERCAN% 0,5147BTPDURSUN AKSU% 0,4946DPRAMAZAN TEKİN% 0,3734MEHMET AYDEMİRMEHMET AYDEMİR% 0,3230DİĞER% 0,098GEBZE

Açılan Sandık Oranı : % 60,18Katılım Oranı : % 78,62
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİZİNNUR BÜYÜKGÖZ% 54,666.056CHPRECEP DURSUN% 30,0836.386SAADET PARTİSİBURCU ÇETİNKAYA% 6,427.763SERAP ÇAKIRSERAP ÇAKIR% 6,217.516DİĞER% 1,832.214BTPHASAN DAĞKUŞ% 0,27325BBPYAHYA KÖSE% 0,21260DSPÇETİN TÖNGEL% 0,15183VATAN PARTİSİORHAN KADIOĞLU% 0,1120DPÜZEYİR MERT% 0,0783TKPNİHAT BAŞ% 0,0673GÖLCÜK

Açılan Sandık Oranı : % 57,18Katılım Oranı : % 84,09
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİALİ YILDIRIM SEZER% 52,4328.667CHPİSMET İŞERİ% 42,7523.371SAADET PARTİSİNİHAT YILDIZ% 2,111.155EZGİN AYDINEZGİN AYDIN% 0,91495DİĞER% 0,82447DSPGÜLTEN ERENKAYA% 0,38209BTPÜMİT AYBAR% 0,22121DPAHMET ERMAN% 0,21114VATAN PARTİSİYUSUF ERKAN% 0,1896İZMİT

Açılan Sandık Oranı : % 79,83Katılım Oranı : % 90,13
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPFATMA KAPLAN HÜRRİYET% 46,0284.827AK PARTİAZİZE SİBEL GÖNÜL% 43,0879.393DİĞER% 8,4615.588SAADET PARTİSİAHMET ÖZEN% 1,462.686BBPABDULLAH KARACAN% 0,25452BTPCAHİT BARUTÇU% 0,22397VATAN PARTİSİGÖKHAN ONATER% 0,21396DPİSMAİL YAZGAN% 0,16300DSPHÜLYA YILDIRIM% 0,15271KANDIRA

Açılan Sandık Oranı : % 64,8Katılım Oranı : % 87,93
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİADNAN TURAN% 55,4511.708İYİ PARTİERCÜMENT ŞAHİN% 40,978.649SAADET PARTİSİRAMAZAN ARSLAN% 1,89400DPARZU AYKANAT ÇAKAN% 0,68144DSPİDRİS DEMİR% 0,57121BTPYILMAZ ÇOŞĞUN% 0,2859DİĞER% 0,1532KARAMÜRSEL

Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 79,99
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİİSMAİL YILDIRIM% 48,6316.346CHPAHMET ÇALIK% 44,6215.000SAADET PARTİSİMEHMET ÖZALAY% 5,771.938BTPSEMİH ÜSTÜNER% 0,45151DPATİLLA HATİPOĞLU% 0,2275DİĞER% 0,1756DSPŞENGÜL KARLIKAYA% 0,1549KARTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 79,54Katılım Oranı : % 87,89
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMUHAMMET MUSTAFA KOCAMAN% 58,3232.987CHPCUMHUR KARAKADILAR% 26,9915.265DSPTEMEL OFLUOĞLU% 5,433.070SAADET PARTİSİİBRAHİM BIYIKLI% 4,372.472DİĞER% 4,052.291DPAHMET KERİM KIVANÇ% 0,67381BTPALİ OSMAN ÇAKAR% 0,18100KÖRFEZ

Açılan Sandık Oranı : % 60,89Katılım Oranı : % 83,72
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİŞENER SÖĞÜT% 50,228.601İYİ PARTİSALİH RECEP ŞİRİN% 37,7421.505SAADET PARTİSİRECEP SARIDOĞAN% 5,393.072HDPSELDA İLGÖZ KOCAYİĞİT% 4,882.780DPHÜLYA ULUZMAN% 0,64364DSPVEDAT TAŞTEKİN% 0,56319BTPRECEP ŞAHİN% 0,32183VATAN PARTİSİAHMET EREĞLİ% 0,26150DİĞER% 0,014

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