Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel toprağa verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, yokuşa park ettiği otomobilinin hareket etmesiyle ezilen İl Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel'in cenazesi toprağa verildi.
Kocaeli Devlet Hastanesi morgundan alınan Özel'in cenazesi, Başiskele ilçesindeki Damlar Camisi'ne getirildi. Özel'in oğulları Hami ve İlhami Özel taziyeleri kabul etti.
Özel'in cenazesi, ikindi vakti Kocaeli Müftüsü Yusuf Doğan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Damlar Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Fikri Işık, Mehmet Akif Yılmaz ve Cemil Yaman, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.
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- Olay
Damlar Mahallesi Mahmutçavuş Caddesi Ziyapaşa Sokak'ta yaptırdığı evin inşaatında çalışan işçilere dün yemek götüren Özel, park ettiği otomobilinin hareket etmesi üzerine ezilmişti.
Sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
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