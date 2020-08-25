Kocaeli TEM Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü 4 yaralı

Kaza 00.45 sıralarında TEM Otoyolu Gebze kesimi, İstanbul istikameti Gebze gişeler mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre TEM Otoyolu Gebze gişeler mevkinde yol çalışması alanındaki tabelaya çarpan B.Ç. idaresindeki otomobil, savruldu.

Kaza yapan araca arkadan gelen plakası öğrenilemeyen bir kamyon ile A.A. idaresindeki İngiltere plakalı otomobil çarptı.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 4 YARALI VAR

Meydana gelen zincirleme kazada araçlarda bulunanlar, bulundukları yerde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde araçlarda sıkışan 3 kişinin hayatını kaybettiğini 4 kişinin ise yaralandığını belirledi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrası araçlardan çıkarılan otomobil sürücüleri B.Ç. ve A.A., araçlarda bulunan E.Z.Ç. ile T.A.A. adlı 4 yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Araçlar içinde sıkışarak hayatını kaybeden A.Ç, G.Y. ve A.Ç.’in cansız bedenleri ise ise itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.