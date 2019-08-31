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Kocaeli TEM’de makas atan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 04:36 | Son Güncelleme

KOCAELİ(İHA)

KOCAELİ(İHA)

Kocaeli TEM’de makas atan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı

Kocaeli TEM’de makas atan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı

Kocaeli TEM’de makas atan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı

Kocaeli TEM’de makas atan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı

Kocaeli TEM’de makas atan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı

Kocaeli TEM’de makas atan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı

Kocaeli TEM’de makas atan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı

Kocaeli TEM’de makas atan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı

Kocaeli TEM’de makas atan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı

Kocaeli TEM’de makas atan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı

Kocaeli TEM’de makas atan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı

Kocaeli TEM’de makas atan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı

Kocaeli TEM’de makas atan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı

Kocaeli TEM’de makas atan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı

Kocaeli TEM’de makas atan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı

Kocaeli TEM’de makas atan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı

Kocaeli TEM’de makas atan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı

Kocaeli TEM’de makas atan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı

Kocaeli TEM’de makas atan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı

Kocaeli TEM’de makas atan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı

Kocaeli TEM’de makas atan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
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