Kocaeli TEM’de makas atan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
Kocaeli TEM’de makas atan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
Kocaeli TEM’de makas atan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
Kocaeli TEM’de makas atan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
Kocaeli TEM’de makas atan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
Kocaeli TEM’de makas atan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
Kocaeli TEM’de makas atan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
Kocaeli TEM’de makas atan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
Kocaeli TEM’de makas atan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
Kocaeli TEM’de makas atan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
Kocaeli TEM’de makas atan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
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