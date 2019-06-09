HABER

Kocaeli TEM’deki bayram trafiği yoğunluğu azaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 12:30 | Son Güncelleme

Memleketlerinde geçirdikleri Ramazan Bayramı tatili sonrası dönüşe geçenlerin TEM otoyolu Kocaeli kesiminde oluşturduğu trafik yoğunluğu azaldı.İstanbul yönünden 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için memleketlerine giden tatilciler, 3.

Kocaeli TEM’deki bayram trafiği yoğunluğu azaldı

Memleketlerinde geçirdikleri Ramazan Bayramı tatili sonrası dönüşe geçenlerin TEM otoyolu Kocaeli kesiminde oluşturduğu trafik yoğunluğu azaldı.
İstanbul yönünden 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için memleketlerine giden tatilciler, 3. günün akşamı dönüş yoluna girmesi sonrası TEM otoyolunun Kocaeli kesiminde oluşan trafik yoğunluğu yerini sakinliğe bıraktı. Tatilcileri taşıyan araçların dönüş yolunda Kocaeli TEM Uzunçiftlik, Bekirdere, Hatipköy, Hereke ve Dilovası bölgelerinde zaman zaman oluşturdukları yoğunluk sabah saatlerinde azaldı. Trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde yeniden artması bekleniyor.

Kocaeli TEM’deki bayram trafiği yoğunluğu azaldı

Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!
Bungee jumping ile heyecan dolu dakikalarBungee jumping ile heyecan dolu dakikalar
Çivilerden heykel yapıyorÇivilerden heykel yapıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Soylu'dan İmamoğlu ile ilgili flaş sözler

Soylu'dan İmamoğlu ile ilgili flaş sözler

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yüz binlerce gencin gözü yeni askerlik sisteminde! Salı günü başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Çarşı izinine çıkan asker denize atlayıp hayat kurtardı

Çarşı izinine çıkan asker denize atlayıp hayat kurtardı

Okullarda tatil zili cuma günü çalacak

Cuma başlıyor! Bu yıl ilk kez yapılacak

Gece yarısı sınıra askeri sevkiyat

Gece yarısı sınıra askeri sevkiyat

Afyonkarahisar'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Afyon'da deprem!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.