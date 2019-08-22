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Kocaeli Valiliği açıkladı; 20 Eylül'e kadar kapatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 20:07 | Son Güncelleme

KOCAELİ Valiliği'nce Anadolu yolunun Ankara yönü İzmit Doğu kavşağı ile Adapazarı gişeleri arasının, üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 20 Eylül'e kadar 21.00- 06.00 saatlerinde ulaşıma kapalı olacağı açıklandı.

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Valiliği'nce Anadolu yolunun Ankara yönü İzmit Doğu kavşağı ile Adapazarı gişeleri arasının, üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 20 Eylül'e kadar 21.00- 06.00 saatlerinde ulaşıma kapalı olacağı açıklandı.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karayolları 1'inci Bölge Müdürlüğü'nce Körfez ile Gümüşova kavşağı arası otoyol ve bağlantı yollarında üstyapı iyileştirmesi ve büyük onarım inşaatı kapsamında, İzmit Doğu kavşağı ile Adapazarı gişeleri arasındaki bölümde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar nedeniyle Anadolu yolu İzmit- Adapazarı yönü, tamamen trafiğe kapatılacak. Trafik akışı, İzmit Doğu kavşağından D100 yoluna yönlendirmeyle Adapazarı gişelerinden tekrar yola katılımla sağlanacak. Her gün 21.00- 06.00 saatlerinde yapılacak çalışma, 20 Eylül Cuma günü saat 06.00'da tamamlanacak. Söz konusu kesimde, bu tarihe kadar saat 21.00'de trafiğe kapatılacak olan yol, saat 06.00'da tekrar kullanıma açılacak.

Trafik düzenlemeleri, sınav ve bayram günleri göz önünde bulundurularak, gerçekleştirilecek. Ayrıca çalışmalar kapsamında emniyet tedbirleri alınacak, trafik işaretlemeleri yapılacak, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymalarının gerektiği belirtilecek.

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