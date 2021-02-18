Kocaeli Valiliği ekmek zammına itiraz edip, konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı! Vatandaştan karara destek

Kocaeli'de 230 gram ekmeğin fiyatına zam yapılarak 1,75 TL'den 2 TL'ye yükseltildi. Kocaeli Valiliği alınan bu karara itiraz ederek ekmek tarifesinin iptali için yargıya başvurma kararı aldığını açıkladı. Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, "Valiliğin söylediğine doğru ya da yanlış dememiz doğru olmaz. Konu şu an yargıda. Mahkeme sürecini bekleyeceğiz" dedi.

Vatandaşlar da Valiliğin kararını doğru bulduğunu söyledi. Kocaeli Valiliği'nin halk adına doğru bir başvuru yaptığını söyleyen İlhami Gültekin, "Tüm dünyada, gıda fiyatları kontrolsüzce artıyor. Fakat ekmek temel ihtiyaç maddesidir. Dar gelirli, 4-5 çocuklu bir aileyi düşünün. Hele ki bu pandemi döneminde işini de kaybetmişse, ekmeğe bu kadar zam yapılması pek uygun değil. Tamam, belki girdiler artmıştır, başka şeyler olmuştur. Onlara da hak veriyorum. Ama 2 TL fiyatı yüksek. Valilik, halkımız adına gayet iyi bir başvuru yapmış. Yerinde bir başvuru olmuş. Bence bu zammı geri çekmeleri lazım" dedi.

'VALİLİK ÇOK GÜZEL BİR HAREKET YAPMIŞ’

Yapılan zammın fazla olduğunu söyleyen Özkan Yüksel, "Valiliğin reddine onay veriyorum. Çok güzel bir hareket yapmış. Hakikaten aşırı zamlar var. 1,75 TL olan ufacık ekmek, bir anda 2 TL oluyor. 1,80 TL gibi bir fiyat yapılsa insanlar yadırgamayabilir. Ama böyle bir anda çok yüksek oranda zam yapılması aşırı. Yazık bu millete" şeklinde konuştu.