Kocaeli Valiliği: Liselinin babasının intihar nedeni psikolojik

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, İsmail D.'nin (46) lisede eğitim gören oğluna okulun istediği pantolonu alamadığı ve oğlunun da bu nedenle derse alınmaması nedeniyle intihar ettiği iddasıyla ilgili Valilik açıklama yaptı. Açıklamada, İsmail D.'nin intiharının psikolojik nedenlere dayandığını belirtildi.

Olay, perşembe günü sabah saatlerinde, Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi'nde meydana geldi. Banyoya giren İsmail D., kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi. Bir süre sonra yakınları kapıyı zorlayarak içeri girdiklerinde İsmail D.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İsmail D.'nin cenazesi, morga kaldırıldı. İsmail D.'nin, bir fabrikada çalışırken geçen ay motosikletten düşmesi sonucu sağ kolundan yaralandığı, ardından işsiz kaldığı öğrenildi.

Diğer taraftan, İsmail D.'nin liseye giden oğlunun, okulun istediği pantolonu olmadığı için derse alınmayarak eve gönderilmesi nedeniyle bunalıma girerek intihar ettiği iddia edildi. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından birçok kesim aileye yardımcı olmak istedi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Kocaeli Valiliği konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Valilik açıklamasında İsmail D.'nin intiharı ve iddialarla ilgili şöyle denildi:

"Körfez ilçemizde yaşanan intihar olayı basında yer almıştır. Söz konusu haberler; 'intihar sebebi çocuklarına kıyafet alamadığı ve bu sebeple okula alınmadıkları' şeklinde yayınlanmıştır. Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı, olay sebebinin psikolojik nedenlere dayandığı anlaşılmıştır. Haberlerin kamuoyunu yanlış bilgilendirerek, olumsuz algı oluşturmaya sebep olduğu anlaşılmaktadır."

İNCELEME BAŞLATILDI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da olayla ilgili inceleme başlatıldı. Okulun güvenlik kamerası kayıtlarında, İsmail D.'nin oğlunun okula alındığı ve evine gittiğinin görüldüğü belirtildi. Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan da konuşya ilgili şöyle dedi:

"İnceleme başlatıldı, gerekirse soruşturma da açılacaktır. Aile ile biz konuşamadık. Aile bu olaydan sonra gitmiş. Okulda böyle bir şey var mı; iddia edilen konular eğer sübute ererse soruşturma açılacak. Ama var mı yok mu belli değil. Okul müdürü diyor 'Böyle bir şey yok'. 'Biz' diyor, 'kimseyi geri çevirmedik, hatta gelenlere biz kıyafet de aldık, talepte bulunanlara.' Velinin bize böyle bir talebi de yok."

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