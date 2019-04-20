Kocaeli Valiliğinden izinsiz gösteriye müdahale açıklaması

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valiliğinden, Gebze ilçesinde bulunan cezaevi önündeki izinsiz gösteriye müdahaleye ilişkin, yetki ve maksadını aşan güvenlik görevlileri hakkında gerekli soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kandıra ilçesindeki "T ve F Tipi Ceza İnfaz Kurumları" ile Gebze ilçesindeki "Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu"nda terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK, DEAŞ ve DHKP-C mensuplarının bulunduğu belirtildi.

Bu bölgelerde "stant açma", "toplantı", "gösteri yürüyüşü" veya "basın açıklaması" adı altında provokatif eylemler yapılabileceği, özellikle FETÖ/PDY ve PKK üyeliğinden tutuklanan kişilerin ceza infaz kurumlarında isyan çıkarma ve kaçma girişiminde bulunabilecekleri, bu durumun can ve mal güvenliğini ve aynı zamanda ceza infaz kurumunun güvenliğini olumsuz etkileyeceği ve kamu düzeninin bozulacağı yönünde ciddi istihbari bilgiler alındığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kandıra T ve F Tipi Ceza İnfaz Kurumları merkez olmak üzere 5 kilometre yarıçapındaki alan ile Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun bulunduğu alan merkez olmak üzere bir kilometre yarıçaplı alan içinde 2911 sayılı 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 22. maddesi ile 5442 sayılı 'İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesine istinaden her türlü 'açık ve kapalı toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, el ilanı dağıtma vb.' eylem ve etkinlikler, 18 Ekim 2018 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır.