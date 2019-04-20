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Kocaeli Valiliğinden izinsiz gösteriye müdahale açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 00:34 | Son Güncelleme

Kocaeli Valiliği: - "19 Nisan'da eylemlere müdahale sırasında yetki ve maksadını aşan güvenlik görevlileri hakkında gerekli soruşturma işlemi başlatılmıştır"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valiliğinden, Gebze ilçesinde bulunan cezaevi önündeki izinsiz gösteriye müdahaleye ilişkin, yetki ve maksadını aşan güvenlik görevlileri hakkında gerekli soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kandıra ilçesindeki "T ve F Tipi Ceza İnfaz Kurumları" ile Gebze ilçesindeki "Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu"nda terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK, DEAŞ ve DHKP-C mensuplarının bulunduğu belirtildi.

Bu bölgelerde "stant açma", "toplantı", "gösteri yürüyüşü" veya "basın açıklaması" adı altında provokatif eylemler yapılabileceği, özellikle FETÖ/PDY ve PKK üyeliğinden tutuklanan kişilerin ceza infaz kurumlarında isyan çıkarma ve kaçma girişiminde bulunabilecekleri, bu durumun can ve mal güvenliğini ve aynı zamanda ceza infaz kurumunun güvenliğini olumsuz etkileyeceği ve kamu düzeninin bozulacağı yönünde ciddi istihbari bilgiler alındığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kandıra T ve F Tipi Ceza İnfaz Kurumları merkez olmak üzere 5 kilometre yarıçapındaki alan ile Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun bulunduğu alan merkez olmak üzere bir kilometre yarıçaplı alan içinde 2911 sayılı 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 22. maddesi ile 5442 sayılı 'İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesine istinaden her türlü 'açık ve kapalı toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, el ilanı dağıtma vb.' eylem ve etkinlikler, 18 Ekim 2018 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır.

Gebze ilçesinde bulunan M Tipi Kadın Kapalı İnfaz Kurumunda PKK/KCK terör örgütünün sözde lideri Abdullah Öcalan'a uygulanan sözde tecridin kaldırılması amacıyla cezaevlerinde başlatılan açlık grevi eylemlerine açlık greviyle destek veren tutuklu ve hükümlülere destek amacıyla 9 Nisan'dan itibaren terör örgütü müzahir kitlesi tarafından cezaevleri önlerinde eylemler gerçekleştirilmeye başlanılmıştır."

Açıklamada Valilik tarafından 9 Nisan'dan bugüne kadar eylem amacıyla gelenlere yazılı ve sözlü olarak defaten 18 Ekim 2018 tarihli yasaklama kararının tebliğ edildiği, bir kısım eylemcinin yasaklanan alandan çıktığı, çıkmamakta ısrar edenler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapıldığı ve bugüne kadar olumsuzluk yaşanmadığı vurgulanarak, "19 Nisan'da eylemlere müdahale sırasında yetki ve maksadını aşan güvenlik görevlileri hakkında gerekli soruşturma işlemi başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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