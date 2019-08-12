KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valiliğinden, Gebze ilçesindeki orman yangınında 30 hektarlık alanın zarar gördüğü, bazı fabrikalarda hasar oluştuğu bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Mollafenari Pelitli Mahallesi'ndeki yangın ihbarı sonrası Kocaeli Valiliği Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında kriz merkezi oluşturulduğu belirtildi.

Yangına, Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 22 arazöz, 10 ilk müdahale aracı, 3 dozer ve 95 personel, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 18 itfaiye aracı, 11 su tankeri, 1 dozer, 70 itfaiye personeli ve Tuzla Belediyesine ait 7 itfaiye aracı ile müdahale edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yangında 30 hektarlık alan zarar gördü. Yanan alan yakınında bulunan 1 lojistik firması ve 1 plastik fabrikası bahçesinde bulunan plastik maddeler ile 1 araç dorsesinde hasar oluştu. Yine bir kozmetik fabrikasının birinci kısmı tamamen yandı. yangın ikinci kısma sıçramadan ormanlık alanda çıkan yangınla birlikte kontrol altına alınmıştır. Ormanlık alanda ve yanan fabrikada soğutma çalışmaları sürdürülmektedir."

Yangın alanında olası durumlara karşı müdahale etmek üzere İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ait 1 koordine ekibi ile 4 ambulans ve sağlık ekibinin hazır bulundurulduğu kaydedilen açıklamada, dumandan etkilenen 3 görevliye 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildiği, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.