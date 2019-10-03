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Kocaeli ve Bursa'da nitelikli yağma şüphelilerine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 17:28 | Son Güncelleme

Eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, "nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Gölcük'te 5 Eylül'de yaşanan "nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçuna ilişkin çalışma başlattığı bildirildi.

Olayı gerçekleştirenlerin M.E.D, B.R. ve B.G. olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi için Kocaeli ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlediği ifade edildi.

Açıklamada, 3 şüphelinin de gözaltına alındığı operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramada, 39 adet 9 milimetre çapında mermi, 55 adet kurusıkı silah mermisi, 1 adet kelebek bıçak, 1 adet sustalı bıçak, 1 adet "rambo" tabir edilen bıçak, 1 adet kama ve 1 adet elektro şoklu el feneri ele geçirildiği kaydedildi.

Şüphelilerin, işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
nitelikli yağma

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