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Kocaeli ve Sakarya belediye meclislerinden harekata destek açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 19:17 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak: - "Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ, PKK, PYD ve YPG terör örgütlerinin yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu'nu destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz" - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: - "Bu operasyonun amacı, bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve Sakarya Büyükşehir Belediye meclisinde grubu bulunan partiler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde gurubu bulunan AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partili meclis üyelerinin oy birliğiyle hazırladığı metni, Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak gazetecilerle paylaştı.

Meclis Toplantı Salonu'ndaki açıklamaya, grup başkan vekilleri AK Partili Yaşar Çakmak, CHP'li Engin Taşdemir, MHP'li Özhan Kurt, İYİ Partili Fevzi Canbaz katıldı. Saadet Partisi Grup Başkan Vekili Mustafa Gürsoy'un il dışında olduğu için açıklamaya katılamadığı bildirildi.

Çakmak, 40 yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşın hayatına kasteden, Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere ülkenin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen, bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanları katleden PKK terör örgütünün, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin sadece terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadelenin yurt içi ve yurt dışında yürütüldüğünü vurgulayan Çakmak, "Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Barış Pınarı Harekatı oluşturmaktadır. DAEŞ, PKK, PYD, YPG aynıdır. Suriye'de 8 yıldır süren iç savaş, tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlarından biridir. Suriye topraklarının önemli bölümü DAEŞ/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir. Terör örgütüne sağlanan binlerce tır silah ve yoğun dış destekle bir terör koridoru yaratılmaya çalışılmaktadır." diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı'nın önemine dikkati çeken Çakmak, şöyle devam etti:

"Etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak için uluslararası antlaşmalardan aldığımız yetkiyle Suriye Milli Ordusu'nun desteğiyle Barış Pınarı Harekatı düzenlenmiştir. Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ, PKK, PYD ve YPG terör örgütlerinin yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu'nu destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz."

- "Operasyonun amacı bölgemizi teröristlerden temizlemek"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, belediyenin meclis salonunda 47 gündem maddesinin görüşüldüğü ekim ayı olağan meclis toplantısı öncesinde harekata destek mesajını okudu.

Devletin hem içeride hem de dışarıda teröre karşı büyük mücadele verdiğini vurgulayan Yüce, şunları kaydetti:

"Otoritelerini yüz binlerce insanı öldürerek ve milyonlarca insanı yerlerinden ederek sağlayan, en uzun kara sınırımızı sürekli olarak tehdit eden terör örgütleri, isimlendirilme, görünüş ve üniformaları açılarından farklılaşsalar da özlerinde aynıdırlar. Birbirinin ikiz kardeşidirler. Etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak için uluslararası antlaşmalardan aldığımız yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile Barış Pınarı Harekatı düzenlenmiştir. Bu operasyonun amacı, bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir."

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