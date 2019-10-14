Kocaeli ve Sakarya belediye meclislerinden harekata destek açıklaması

Çakmak, 40 yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşın hayatına kasteden, Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere ülkenin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen, bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanları katleden PKK terör örgütünün, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin sadece terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadelenin yurt içi ve yurt dışında yürütüldüğünü vurgulayan Çakmak, "Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Barış Pınarı Harekatı oluşturmaktadır. DAEŞ, PKK, PYD, YPG aynıdır. Suriye'de 8 yıldır süren iç savaş, tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlarından biridir. Suriye topraklarının önemli bölümü DAEŞ/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir. Terör örgütüne sağlanan binlerce tır silah ve yoğun dış destekle bir terör koridoru yaratılmaya çalışılmaktadır." diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı'nın önemine dikkati çeken Çakmak, şöyle devam etti:

"Etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak için uluslararası antlaşmalardan aldığımız yetkiyle Suriye Milli Ordusu'nun desteğiyle Barış Pınarı Harekatı düzenlenmiştir. Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ, PKK, PYD ve YPG terör örgütlerinin yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu'nu destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz."