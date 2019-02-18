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Kocaeli ve Sakarya'da "hayalet konteyner" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 11:18 | Son Güncelleme

İnternet sitelerine verdikleri ilanla 11 ilde 14 kişiye karşılıksız konteyner satışı yaptıkları iddia edilen 6 kişi, Sakarya ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve Sakarya'da düzenlenen operasyonda, internet sitelerine verdikleri ilanla 11 ilde 14 kişiye karşılıksız konteyner satışı yaptıkları iddia edilen 6 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli, Ankara, Adana, Antalya, Bolu, Muğla, İzmir, Balıkesir, Eskişehir, Aksaray ve Kütahya'da 14 kişiye internet sitelerinde ilanla karşılıksız konteyner satışı yapıldığını tespit etti.

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla gerçekleştirilen teknik takip sonucu şüphelileri tespit eden polis, Kocaeli ve Sakarya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, aralarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B. (30) ve Y.M'nin (35) de bulunduğu A.M.K. (21), D.T. (27), H.A. (39) ve T.Y'yi (22) gözaltına aldı.

Polis, şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada 10 cep telefonu ile bir banka hesap cüzdanı ele geçirdi.

Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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konteyner

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