HABER

Kocaeli ve Sakarya'da telefonla dolandırıcılık ve hırsızlık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 22:56 | Son Güncelleme

Telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak FETÖ soruşturması bahanesiyle 2 kişinin 150 bin lirasını dolandırdığı ve evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve Sakarya'da telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması bahanesiyle 2 kişinin 150 bin lirasını dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Kocaeli ve Sakarya'da telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheli, "İsminiz FETÖ olaylarına karıştı" diyerek 2 kişiyi dolandırdı.

Dolandırıldığını anlayan mağdurların durumu polise bildirmesi üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayetçilerin beyanları ile MOBESE görüntülerinden buluşma noktalarında para ve ziynet eşyasını alan zanlının kimliğini tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin Karamürsel ilçesindeki evine operasyon düzenleyen ekipler, A.K'yi (24) gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada dolandırılan kişilerden birine ait kimlik belgesi ele geçirildi, Gölcük ilçesinden çalınan kasa ise A.K'nin evine yakın noktadaki metruk binada bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

A.K'nin, Sakarya'da yaşayan müştekinin 3 Mayıs'ta Karamürsel'e getirdiği 90 bin lirayı, 14 Mayıs'ta İzmit'te yaşayan müştekinin 60 bin lirasını dolandırıcılık yöntemiyle aldığı ve 16 Mayıs'ta Gölcük ilçesindeki evden içinde 50 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çaldığı öne sürüldü.

Uzayda ağlamak mümkün mü?Uzayda ağlamak mümkün mü?
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Tekirdağ’da iftar programına katıldıTBMM Başkanı Mustafa Şentop Tekirdağ’da iftar programına katıldı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Ramazan eğlenceleri teravihleri engellemesin”Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Ramazan eğlenceleri teravihleri engellemesin”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolandıcılık izmit Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

UEFA'dan Trabzonspor'a ağır fatura

UEFA'dan Trabzonspor'a ağır fatura

Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi

Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

Kahreden haber! Beline bağladığı ip çözülünce...

Kahreden haber! Beline bağladığı ip çözülünce...

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

100. yıl 19 Mayıs mesajları: Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Kahreden haber! Beline bağladığı ip çözüldü, kanalda boğuldu

Kahreden haber! Beline bağladığı ip çözülünce...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile müessesesi bozulursa toplum bozulur

'Aile müessesesi bozulursa toplum bozulur'

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.