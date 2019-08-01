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Kocaeli’de 1 ayda 20 bin 707 kök Hint keneviri ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 12:08 | Son Güncelleme

Kocaeli’de jandarma ve polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 20 bin 707 kök Hint keneviri ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Temmuz ayında ele geçirilen uyuşturucu maddelerin miktarları açıklandı.

Kocaeli’de jandarma ve polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 20 bin 707 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Temmuz ayında ele geçirilen uyuşturucu maddelerin miktarları açıklandı. Jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 1 ayda 20 bin 707 kök Hint keneviri, 325 gram eroin, 26 gram kokain, 208 gram skunk, 680 gram sentetik kannabinoid, 63 gram metamfetamin, 158 adet extacy hap, 1 kilo 18 gram esrar ele geçirildi.

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