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Kocaeli’de 1 haftada 24 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 13:00 | Son Güncelleme

Kocaeli’de jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 1 haftada 24 bin 500 adet extacy hap ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında bir haftada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kocaeli’de jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 1 haftada 24 bin 500 adet extacy hap ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında bir haftada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Ekipler tarafından il genelinde yapılan operasyon ve denetimler kapsamında 9-15 Aralık tarihleri arasında 24 bin 500 extacy hap, 35 kilo 791 gram eroin, 15 kilo 566 gram esrar, 8 gram metafetamin, 740 gram kokain, 2 adet sentetik ecza ele geçirildi.

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