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Kocaeli’de 1 milyon 24 bin 11 kişi sandığa gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 10:37 | Son Güncelleme

3 bin 484 sandıkta 1 milyon 24 bin 11 oyun kullanılacağı Kocaeli’de vatandaşlar okullara giderek oylarını kullanıyor.

3 bin 484 sandıkta 1 milyon 24 bin 11 oyun kullanılacağı Kocaeli’de vatandaşlar okullara giderek oylarını kullanıyor. 5 defa ameliyat olan 77 yaşındaki kadın da vatandaşlık görevi için koltuk değneği ile oyunu kullandı.
Kocaeli’de sabah saat 8.00’de oy kullanılacak okulların kapılarının açılması ile vatandaşlar oy kullanacakları okullara gelmeye başladı. 3 bin 484 sandıkta 1 milyon 24 bin 11 oyun kullanılacağı Kocaeli’de vatandaşlar erken saatlerden itibaren okulları doldurdu. Oy kullanacakları sandıklara gelen vatandaşlar, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, ilçe belediye meclis üyesi ve muhtarlık için oy kullanıyor. Toplam 1 milyon 24 bin 11 kişinin oy kullanacağı Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 218 bin 887, Başiskele’de 44 bin 483, Çayırova’da 51 bin 203, Darıca’da 89 bin 728, Derince’de 86 bin 605, Dilovası’nda 25 bin 838, Gebze’de 191 bin 881, Gölcük’te 95 bin 401, Kandıra’da 34 bin 334, Karamürsel’de 36 bin 685, Kartepe’de 60 bin 201 ve Körfez ilçesinde ise 88 bin 765 kişi sandığa gidecek.

5 defa ameliyat oldu, koltuk değneği ile oyunu kullanmaya geldi
5 kez ameliyat olmasına rağmen oy kullanmak için oy sandığının bulunduğu İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne koltuk değneği ile gelen 77 yaşındaki Nadire Erdeniz, vatandaşlık görevini yapmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, “Bu seçimlerin millete, devlete, herkese hayırlı olmasını diliyorum. Allah milletimize zeval vermesin. Ben 77 yaşındayım. Hamd olsun bugüne de vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Ben 5 defa ameliyat oldum. O halimle geldim oyumu kullanmak için” dedi.

Kocaeli’de 1 milyon 24 bin 11 kişi sandığa gidiyor

Kocaeli’de 1 milyon 24 bin 11 kişi sandığa gidiyor

Kocaeli’de 1 milyon 24 bin 11 kişi sandığa gidiyor

Kocaeli’de 1 milyon 24 bin 11 kişi sandığa gidiyor

Kocaeli’de 1 milyon 24 bin 11 kişi sandığa gidiyor

Kocaeli’de 1 milyon 24 bin 11 kişi sandığa gidiyor

Kocaeli’de 1 milyon 24 bin 11 kişi sandığa gidiyor

Kocaeli’de 1 milyon 24 bin 11 kişi sandığa gidiyor

Kocaeli’de 1 milyon 24 bin 11 kişi sandığa gidiyor

Kocaeli’de 1 milyon 24 bin 11 kişi sandığa gidiyor

Kocaeli’de 1 milyon 24 bin 11 kişi sandığa gidiyor

Kocaeli’de 1 milyon 24 bin 11 kişi sandığa gidiyor

Kocaeli’de 1 milyon 24 bin 11 kişi sandığa gidiyor
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