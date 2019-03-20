HABER

Kocaeli'de 10 numara yağ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 12:33 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, madeni yağ satışı yapılan iş yerine düzenlenen operasyonda, '10 numara yağ' olarak bilinen 1930 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kocaeli'de 10 numara yağ operasyonu

Selda Hatun TAN/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, madeni yağ satışı yapılan iş yerine düzenlenen operasyonda, '10 numara yağ' olarak bilinen 1930 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Kocaeli İl Jandarma ekipleri son günlerde arıza yapan araçların artması ve gelen şikayetler üzerine yaptıkları araştırmada Kartepe'de H.C.'nin madeni yağ satışı yaptığı iş yerinde kaçak akaryakıt satıldığını belirledi. Yapılan operasyonda iş yerinde seyyar pompa ile bir kamyona yakıt aktarıldığı tespit edildi. İş yerinde yapılan aramalarda 100 litrelik plastik tanklarda muhafaza edilen 1930 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Akaryakıt, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim edilirken, kaçak akaryakıt satan H.C. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Kocaeli'de 10 numara yağ operasyonuKocaeli'de 10 numara yağ operasyonuKocaeli'de 10 numara yağ operasyonu

Şimdi de bu moda oldu! Şimdi de bu moda oldu!
Trafikte meyve yerken ayağıyla direksiyonu kullanan sürücüye 5 ay hapisTrafikte meyve yerken ayağıyla direksiyonu kullanan sürücüye 5 ay hapis
Karadeniz'de eş zamanlı 'bahar' operasyonuKaradeniz'de eş zamanlı 'bahar' operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Yıldız futbolcudan ayrılık kararı

Yıldız futbolcudan ayrılık kararı

Piyasalarda gözler bu kararda

Piyasalarda gözler bu kararda

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.