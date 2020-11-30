HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocaeli’de 100 tarihi sikke ile yakalanan 7 kişi gözaltına alındı

Kocaeli’de 100 tarihi sikke ile yakalanan 7 kişi gözaltına alındı

30.11.2020 16:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kocaeli’de 100 tarihi sikke ile yakalanan 7 kişi gözaltına alındı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan iki araçta yapılan aramalarda 100 adet tarihi eser sikke ile yakalan 7 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kandıra’da yapılan yol kontrolleri sırasında şüpheli 2 araç durularak arama yapıldı.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan iki araçta yapılan aramalarda 100 adet tarihi eser sikke ile yakalan 7 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kandıra’da yapılan yol kontrolleri sırasında şüpheli 2 araç durularak arama yapıldı. İki araçta yapılan incelemelerde tarihi eser olduğu değerlendirilen 100 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçlarda bulunan S.K., M.P., M.Ç., A.C., D.Ü.Ö., S.O. ve M.T. isimli 7 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen sikkelere el konulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz' 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz'
Kahreden olay! 4 gün arayla hayatlarını kaybettilerKahreden olay! 4 gün arayla hayatlarını kaybettiler
82 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!82 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Nijerya'da en az 43 tarım işçisi boğazları kesilerek öldürüldü

Nijerya'da en az 43 tarım işçisi boğazları kesilerek öldürüldü

Burhan Kuzu'nun oğlu 'cinayet' iddialarına yanıt verdi

Burhan Kuzu'nun oğlu 'cinayet' iddialarına yanıt verdi

Simge, Selin Ciğerci'den borç istedi! Yanıt olay oldu

Simge, Selin Ciğerci'den borç istedi! Yanıt olay oldu

En beğendiği seks sahnesini açıkladı

En beğendiği seks sahnesini açıkladı

Yer: İstanbul! Oğlunu pompalı tüfekle vurup yanında bekledi

Yer: İstanbul! Oğlunu pompalı tüfekle vurup yanında bekledi

Kadir Şeker'in kurtarmak istediği Ayşe Dırla uyuşturucuyla yakalandı

Kadir Şeker'in kurtarmak istediği Ayşe Dırla uyuşturucuyla yakalandı

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Diğer Haberler

Hayvanlara yönelik cinsel içerikli paylaşım yapan şüpheli yakalandı

Hayvanlara yönelik cinsel içerikli paylaşımlar yapmıştı! Akılalmaz savunma

Yanan aracını söndürmeye çalışırken kalp krizinden hayatını kaybetti

Yanan aracını söndürmeye çalışırken kalp krizinden hayatını kaybetti

Kahreden olay! Koronavirüsten 4 gün arayla hayatlarını kaybettiler

Kahreden olay! 4 gün arayla hayatlarını kaybettiler

Kadir Şeker'in babası: Oğlumun masum olduğu bir kez daha ortaya çıktı

Kadir Şeker'in babası: 'Bir kez daha ortaya çıktı ki...'

Atatürk ile fotoğrafı bulunan Remziye Tatlı hayatını kaybetti

Türkiye onu Atatürk ile olan bu fotoğrafından tanıyor! Hayatını kaybetti

Edirne'de yoğun bakımlar doldu mu? Açıklama geldi

Edirne'de yoğun bakımlar doldu mu? Açıklama geldi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.