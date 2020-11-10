Kocaeli’de 12 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 12 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından göçmen Kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 12 düzensiz göçmenin Kocaeli’ye getirildiği tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla 12 göçmen yakalandı. Şahısları araçları ile taşıdıkları belirlenen 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenilen 2 şüphelinin ise, adliyeye sevk edilecek. Şahısların göçmenleri taşıdığı otobüse ise el konulduğu öğrenildi.

