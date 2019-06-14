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Kocaeli’de 12 FETÖ şüphelisinden 2’si tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 17:20 | Son Güncelleme

FETÖ operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 kişiden 2’si tutuklandı.FETÖ/PDY örgütüne yönelik Kocaeli merkezli 10 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 2’si tutuklandı.

FETÖ operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 kişiden 2’si tutuklandı.
FETÖ/PDY örgütüne yönelik Kocaeli merkezli 10 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 2’si tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 askeri personel ve askeri personelden sorumlu 1 ’mahrem abi’ olmak üzere toplam 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanması için Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Kütahya, Muğla, Kahramanmaraş, Balıkesir, Eskişehir ve Mersin’de operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 2 ihraç üsteğmen tutuklandı. Diğer şüphelilerden 1 ihraç binbaşı, 1 açıkta yüzbaşı, 3’ü muvazzaf 2’si açıkta 5 astsubay ve 3 eski askeri okul öğrencisi toplam 10 kişi adli kontrol tedbirleri uygulanmak suretiyle serbest bırakıldı.
Adli kontrol alan şahıslardan 2 açıkta astsubay ile 3 askeri okul öğrencisi toplam 5 şüphelinin etkin pişmanlıktan faydalandıkları öğrenildi.

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