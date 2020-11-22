Kocaeli’de 12 kilo esrar ele geçirildi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 11 kilo 900 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenebilmesi amacıyla il genelinde çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Darıca ilçesinde bulunan bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1’i Ukrayna uyruklu olmak üzere 6 kişiyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda, preslenmiş vaziyette 23 paket halinde 11 kilo 900 gram takoz esrar maddesi ile 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Öte yandan gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüphelinin de tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

