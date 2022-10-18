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Kocaeli'de 13 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

18.10.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 13 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan giren 13 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli ve bölge illerde güvenlik güçlerince yakalanan 13 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, dün sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

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