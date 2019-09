- "Bu kutsal topraklarda bir arada yaşamaya ant içtik"

Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner de 1400 yıl önce Kerbela'da şehit edilen Hazreti Hüseyin ve yarenlerini saygı, sevgi ve muhabbetle andığını belirtti.

Döner, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay'a da Allah'tan rahmet diledi.

Kocaeli'de, sevgi ve kardeşliği Türkiye'ye model olarak sunan örnek bir büyükşehir belediyesi olduğunu söyleyen Döner, şöyle devam etti:

"Anadolu'muz sevgide, kardeşlikte, Kocaeli'de buluşmaktadır. Horasan'dan Anadolu'muza kurulan gönül köprüsünde, gelin sevgide buluşalım. Anadolu erenlerinin pişirdiği dostluk ikliminin meyveleriyiz hepimiz. Bizler burada sevgide buluşarak, Türkiye'de sevgi ve hoşgörü, barış ve kardeşliğe hep beraber hizmet ediyoruz. Biz de bu ülkenin bölünmez bütünlüğünden yanayız. Her şeye rağmen Anadolu coğrafyası her zaman barışın, kardeşliğin, hoşgörünün mekanı olmuştur çünkü Anadolu coğrafyası Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Mevlana'nın, Aşık Veysel'in önce 'insan diyen' inancın yeşerdiği topraklar olmuştur. Her şeye rağmen bu ülkede birliği, beraberliği hiç kimse bozamıyorsa bilin ki bunu cumhuriyete, cumhuriyeti kuranlara ve Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Bu nedenle dışarıdan ya da içeriden her türlü oyuna, fitneye rağmen Alevi'si, Sünni'si, Kürt'ü, Türk'ü, tüm inançlarımızla bu kutsal topraklarda bir arada yaşamaya ant içmişiz. Bunu kimse bozamayacaktır."