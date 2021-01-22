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Kocaeli’de 150 bin TL değerinde sahte deodorant ele geçirildi

22.01.2021 20:43 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’de 150 bin TL değerinde sahte deodorant ele geçirildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde jandarma ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda 150 bin TL değerinde sahte deodorant ele geçildi.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmaları kapsamında ünlü markaların sahte deodorantlarının üretildiği ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde jandarma ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda 150 bin TL değerinde sahte deodorant ele geçildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmaları kapsamında ünlü markaların sahte deodorantlarının üretildiği ihbarı üzerine inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonrasında Gebze Pelitli Mahallesi’nde, şüpheli bir şahsın iş yerine operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince iş yerinde yapılan aramalarda, ünlü markalara ait 293 koli içerisinde piyasa değeri 150 bin TL olan, 21 bin 96 sahte deodorant ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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