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Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.05.2019 00:45 | Son Güncelleme

Kocaeli’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında binlerce vatandaşın katılımı ile düzenlenen “Fener Alayı” yürüyüşü, Mehmet Erdem konseri ile son buldu.

Kocaeli’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında binlerce vatandaşın katılımı ile düzenlenen “Fener Alayı” yürüyüşü, Mehmet Erdem konseri ile son buldu. Konser alanını dolduran binlerce vatandaş, sahne alan Mehmet Erdem’e şarkılarında eşlik etti.
İzmit belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında binlerce vatandaşın katılımı ile düzenlenen “Fener Yürüyüşü” için binlerce vatandaş, caddeleri doldurdu. İzmit iyesi Hizmet binası önünde ellerinde Türk Bayrağı ve meşalelerle toplanan vatandaşlar, marşlar eşliğinde ilçede bulunan Anıt Park’a yürüdü. On binde fazla vatandaşın katıldığı “Fener Alayı” yürüyüşünde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de yerini aldı. Anıtparkta bulunan konser alanına yürüyen vatandaşları ünlü şarkıcı Mehmet Erdem karşıladı. Şarkılarını Kocaeli’de hayranları için seslendiren Erdem, konser öncesinde herkesin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladığını söyledi.
Mehmet Erdem’e çiçek takdim eden İzmit Belediye Başkanı Fatma kaplan Hürriyet, yaptığı konuşmada İzmit’te her bayramın coşku ile kutlanacağını ifade ederek, “219 Mayıs benim doğum günüm demişti Mustafa kemal Atatürk. Türk istiklalinin, hürriyetinin, Cumhuriyetin, çağdaş Türkiye’nin kurulmasının başlangıcıdır. Atatürk, desteğini milletten alarak 19 Mayıs 1919 tarihinde kurtuluş sürecini başlatan meşaleyi yakmıştı. Bizler de bu meşaleyi bu akşam, burada tekrar yakarak gençliğin onun izinde olduğunu bir kez daha gösterdik. Bu anlamlı günde başta gençlerimiz olmak üzere tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” dedi.
Hürriyet’in konuşmasının ardından Mehmet Erdem, şarkılarını hayranları için seslendirdi. Yaklaşık 2 saat süren konserde vatandaşlar, Mehmet Erdem’e şarkılarında eşlik etti. Konser alanına sığmayan vatandaşlar, o anları cep telefonu ile kaydetti.

Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı

Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı

Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı

Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı

Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı

Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı

Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı

Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı

Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı

Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı

Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı

Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı

Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı

Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı

Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı

Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı

Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı

Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı

Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı

Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı

Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı

Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı

Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı

Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı

Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı

Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı

Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı

Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı

Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı
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