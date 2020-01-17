Kocaeli’de 1’i ağır 3 kişinin yaralandığı kaza saniye saniye kameralara yansıdı

Kocaeli’de freni patlayan vincin 4 otomobili biçtiği kaza Mobese kameraları tarafından görüntülendi. Kaza sabah 30 Ekim günü sabah 08.00 sıralarında İzmit Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde bulunan Santral Yokuşu olarak bilinen yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.U. idaresindeki 22 KA 861 plakalı vinç, Gazanfer Bilge Bulvarından İzmit merkeze inmek için Santral Yokuşuna girdi. Ağır tonajlı araçların girmesinin yasak olduğu yokuştan aşağıya inen vincin bir anda frenleri patladı. Sürücünün kontrolünden çıkan vinç 4 otomobile çarparak yokuşun bitiminde yan yattı. Ön tekerleri çarpmanın şiddetiyle yerinden kopan ve dumanların yükselmeye başladığı vinçteki sürücü ağır yaralandı. Kazada vinçte yolcu kısmında bulunan N.Ç., ile 41 AG 138 plakalı otomobildeki sürücü E.Y. hafif yaralanırken diğer araçtakiler kazayı yara almadan atlatan diğer sürücüler şok geçirdi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ağır tonajlı araçların inmesinin yasak olduğu yokuşa giren vinç, frenleri patlayınca 4 aracı biçerek parçalandı. 1’i ağır 3 kişinin yaralandığı kaza anı ise Mobese kameralarına böyle yansıdı.

Yan yatan ve dumanların çıktığı vinç sürücüsü ağır yaralandı

Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazayı görenlerin ilk olarak yardıma koştuğu alanda ağır yaralı sürücü, hurdaya dönen ve dumanların çıktığı araçtan çıkarılarak yol kenarına alındı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan vinç sürücü M.U., yanındaki N.Ç. ve diğer sürücü E.Y. ambulanslara alınarak Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı Mobese kameralarına yansıdı

Feci kaza ise Mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kırmızı ışıkta bekleyen 7 otomobilin arkasından hızla gelen vinç, freni patlayınca yola devrilerek savruluyor. Asfalt üzerinde hızla savrulan vinç duramayarak kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına dalıyor. Vincin çarpmasıyla savrulan araçlar hasar görürken yayalar ise korku ile kaçışıyor.

