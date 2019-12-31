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  4. Kocaeli’de 2 bin 300 polis, 872 jandarma yılbaşında görev yapıyor

Kocaeli’de 2 bin 300 polis, 872 jandarma yılbaşında görev yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 20:02 | Son Güncelleme

Kocaeli’de yılbaşı gecesi güvenliğin sağlanması amacıyla 2 bin 300 polis, 872 jandarma personeli yılbaşında görev yapacak.

Kocaeli’de yılbaşı gecesi güvenliğin sağlanması amacıyla 2 bin 300 polis, 872 jandarma personeli yılbaşında görev yapacak. Trafik kontrol noktasında görev yapan ekipleri ziyaret eden Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Ekiplerimiz 24 esasına göre çalışmalarını sürdürmeye devam edecekler” dedi.
Kocaeli’de yılbaşında olası bir güvenlik problemi yaşanmaması ve yaşanan olaylara hızlı bir şekilde müdahale edilmesi amacıyla il genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla il genelinde 2 bin 300 polis, 872 jandarma personeli görev yapacak. Gece boyunca görevde olacak ekipler, yollarda ve eğlence merkezleri, parklarda denetimlerini sürdürecek. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da Karatepe ilçesi D100 Karayolu üzerinde bulunan trafik kontrol noktasında görev yapan jandarma ve polis ekiplerini ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı. Vali Aksoy’a Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve Kocaeli İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan eşlik etti. Ziyaret sırasında Vali Aksoy, ekiplere ikramlarda bulunarak birlikte çay içti.

“Ekiplerimiz 24 esasına göre çalışmalarını sürdürmeye devam edecekler”
Alınan önlemlerle ilgili bilgiler veren Vali Aksoy, “Bizler görev başında olan ekiplerimizin yalnızlıklarını paylaşmak amacıyla onları ziyaret edip başarılı ve huzurlu bir yeni yıl geçirmelerini diledik. Şu anda da buradayız. Görev birimlerinde görev yapan tüm arkadaşlarımızın yeni yıllarını kutluyorum. Bugün Kocaeli genelinde 2 bin 300 polisimiz, 872 jandarmamız halkın huzur ve güveni için görev başında olacak. 24 esasına göre çalışmalarını sürdürmeye devam edecekler. Ben bütün güvenlik güçlerimize vatandaşlarımızın huzur ve güvenlikleri için fedakarca çalışmalarını kutluyorum. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam diliyorum. Bu noktada görevleri başında yaşamlarını kaybetmiş bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de şükranla anıyorum. Halkın huzur ve güvenleri için görevlerimize bundan sonra da aksatmadan devam edeceğiz. Ben başta İl Emniyet Müdürümüz ve İl Jandarma Komutanımıza, onların emirlerinde çalışan bütün güvenlik personeline teşekkür ediyorum” dedi.

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