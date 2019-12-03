HABER

Kocaeli’de 2 bin 400 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 11:19 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, takibe alınarak durdurulan otomobilde yapılan aramada, 2 bin 400 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Kocaeli’de 2 bin 400 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, takibe alınarak durdurulan otomobilde yapılan aramada, 2 bin 400 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün otomobili takibe aldı. Otomobil, TEM yolu Derince mevkisinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, stepne içine gizlenmiş 2 bin 400 paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Otomobilde bulunan ve gözaltına alınan O.O., S.B. ve M.A. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ndan işlem yapıldı.

FOTOĞRAFLI

Kocaeli’de 2 bin 400 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi

PARTNER Yılın erkeği o seçildi! Yılın erkeği o seçildi!
Sivaslı ustadan özel kuvvetlere deri kılıfSivaslı ustadan özel kuvvetlere deri kılıf
Mahkûmların ürettiği çiğ köfteye yoğun talepMahkûmların ürettiği çiğ köfteye yoğun talep
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Eğlence mekanında 'kadın garson' kavgası!

Eğlence mekanında 'kadın garson' kavgası!

Prof. Dr. Ahmet Arvas vefat etti

Ünlü profesör hayatını kaybetti

Çakar lamba bitti derken, trafikte şimdi de tepe lambası kabusu!

Çakar lamba bitti derken, tepe lambası kabusu başladı!

İstanbul'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada!

İstanbul'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada!

Lüks sitedeki kedi ölümleri hayvanseverleri ayağa kaldırdı

Çekmeköy'de lüks site sakinlerini ayağa kaldıran olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.