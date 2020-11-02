Kocaeli’de 2 kişi galeriyi böyle kurşunladı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde dün akşam bir oto galeriyi kurşunlayan 2 kişi gözaltına alındı. Şahısların iş yerini kurşunlama anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bulunan bir oto galeride meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 20.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Seda Caddesi’ndeki bir oto galeri kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. İş yerinin kapalı olması nedeniyle yaralanın olmadığı olay sonrasında kurşun ve saçmalar nedeniyle 3 otomobil ve iş yeri hasar gördü. Olayın ardından polis ekiplerince başlatılan inceleme sonrası iş yerini kurşunladığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

İş yerinin kurşunlanma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iş yerinin karşı sokağına gelen 2 kişi, ellerindeki silah ve tüfekle iş yerine ateş ederek kaçıyor.

