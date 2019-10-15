HABER

Kocaeli’de 2 kişinin öldüğü yangın baba cinneti çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 14:41 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Derince ilçesinde cinnet getiren baba, odada tüpü yakarak önce eşi ve çocuğunu daha sonra da kendini ateşin üzerine attı.

Kocaeli’de 2 kişinin öldüğü yangın baba cinneti çıktı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde cinnet getiren baba, odada tüpü yakarak önce eşi ve çocuğunu daha sonra da kendini ateşin üzerine attı. Patlayan tüple çıkan yangında baba ve 9 yaşındaki kızı hayatını kaybetti.
Olay, 13.30 sıralarında Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 kişilik ailenin bulunduğu dairede cinnet getiren 40 yaşındaki M.H.İ. arkada odaya geçerek evdeki tüpü tutuşturdu. Tüpün alev aldığını gören M.H.i. yeni okuldan gelen 9 yaşındaki down sendromlu kızı Z.İ., eşi F.İ. ve kendini alevlerin üzerine attı. Alev alan tüpün patlaması sonrasında baba ve kızı feci şekilde can verirken anne F.İ. ise ağır yaralı olarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri evde soğutma çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri ise incelemelerine savcı eşliğinde devam ediyor.

Kocaeli’de 2 kişinin öldüğü yangın baba cinneti çıktı

Kocaeli’de 2 kişinin öldüğü yangın baba cinneti çıktı

Kocaeli’de 2 kişinin öldüğü yangın baba cinneti çıktı

PARTNER 4 kız babası interneti salladı 4 kız babası interneti salladı
Nevşehir'de otomobilin çarptığı Yasemin, öldü (2)Nevşehir'de otomobilin çarptığı Yasemin, öldü (2)
Çeşme’de göçmen botu alabora oldu, göçmenler ölümden döndüÇeşme’de göçmen botu alabora oldu, göçmenler ölümden döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'a şok sözler

Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'a şok sözler

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.