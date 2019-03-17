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Kocaeli'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 00:25 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu Şerafettin Adıyaman (45), yaşamını yitirdi.

Kocaeli'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü

Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu Şerafettin Adıyaman (45), yaşamını yitirdi.
Kaza, gece saatlerinde Kartepe Sapanca Yolu Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Sapanca istikametine giden Tayfun Görengil yönetimindeki 34 JF 9966 plakalı otomobil, Şerafettin Adıyaman yönetimindeki 19 DK 460 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobiller orta refüje çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaptığı kontrolde Şerafettin Adıyaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tayfun Görengil ise kazayı yara almadan atlattı. Ambulansta sağlık kontrolünden geçirilen Görengil, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Şerafettin Adıyaman'ın cenazesi otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kocaeli'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölüKocaeli'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölüKocaeli'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölüKocaeli'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü

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