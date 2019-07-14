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Kocaeli’de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 22:48 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda meydana gelen kazada kullanılmaz hale gelen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda meydana gelen kazada kullanılmaz hale gelen otomobildeki 5 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 3 yaşındaki çocuk, yaralı babasının kucağından bir saniye olsun ayrılmadı.
Kaza, İzmit ilçesi İzmit-Kandıra Karayolu Çubuklu Osmaniye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Adem C. idaresindeki 41 NS 656 plakalı otomobil, Kandıra istikametinde seyir halindeyken, karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 41 DG 427 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada kullanılmaz hale gelen 41 NS 656 plakalı otomobilde bulunan Adem C., eşi Fatma C., çocukları İ.C. (3) ile S.C. (11) ve Hayri C. yaralanırken, 41 NS 656 plakalı otomobilde bulunan şahıslar ise olay yerinden kaçtı.

Araçta sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kullanılmaz hale gelen otomobilde sıkışan Fatma C. ve Hayri C.’yi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile Fatma C. ve Hayri C., yaklaşık yarım saatte kurtarılabildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralıların ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılırken, 3 yaşındaki İ.C. kendisi gibi yaralı olan babasından ayrılmak istemedi. Baba ve kızı daha sonra olay yerine gelen bir ambulansla birlikte hastaneye kaldırıldı.

1 saat trafiğe kapalı kalan yolda uzun araç kuyrukları oluştu
Kaza sebebi ile yol yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerinin ardından, araçların çekici yardımı ile kaldırıldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolun açılması ile trafik tekrar normale döndü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli’de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk 5 yaralı

Kocaeli’de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk 5 yaralı

Kocaeli’de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk 5 yaralı

Kocaeli’de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk 5 yaralı

Kocaeli’de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk 5 yaralı

Kocaeli’de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk 5 yaralı

Kocaeli’de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk 5 yaralı

Kocaeli’de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk 5 yaralı

Kocaeli’de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk 5 yaralı

Kocaeli’de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk 5 yaralı

Kocaeli’de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk 5 yaralı

Kocaeli’de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk 5 yaralı

Kocaeli’de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk 5 yaralı

Kocaeli’de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk 5 yaralı

Kocaeli’de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk 5 yaralı

Kocaeli’de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk 5 yaralı

Kocaeli’de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk 5 yaralı

Kocaeli’de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk 5 yaralı

Kocaeli’de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk 5 yaralı

Kocaeli’de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk 5 yaralı

Kocaeli’de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk 5 yaralı
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