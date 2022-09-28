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  4. Kocaeli'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı

28.09.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde ilerleyen S.Ü. idaresindeki 34 COP 213 plakalı otomobil, Park Caddesi'nde seyir halindeki O.G'nin kullandığı 41 JA 821 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı.

Otomobil sürücüsü O.G. ile 34 COP 213 plakalı otomobilde bulunan F.Ü. ve U.B.Ü. (9) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli Otomobil çocuk yaralı

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