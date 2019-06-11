HABER

Kocaeli’de 2 tır çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 19:37 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yağmur sebebi ile yavaşlayan tıra arkadan bir başka çarpan tır, bariyerlere çarparak durabildi.

Kocaeli’de 2 tır çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yağmur sebebi ile yavaşlayan tıra arkadan bir başka çarpan tır, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada tır içerisinde sıkışarak yaralanan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Kocaeli’nin Körfez ilçesi D100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayhan K. idaresindeki 16 MAD 11 plakalı tır, seyir halindeyken yağmur sebebi ile su birikintisinin oluştuğu yolda yavaşlayan Yücel Y. yönetimindeki 34 BGH 853 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Ayhan K. idaresindeki tır, demir bariyerlere çarparak durabildi. Kazada Ayhan K. araç içerisinde sıkışarak yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışma neticesinde Ayhan K. sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Ayhan K. hastaneye kaldırıldı.
Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı. Kaza sebebi ile yolda oluşan yoğunluk, yerini akıcı bir trafiğe bıraktı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli’de 2 tır çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli’de 2 tır çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli’de 2 tır çarpıştı: 1 yaralı

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
AVM otoparkında kızıyla yarı çıplak yakalanan baba serbest bırakıldıAVM otoparkında kızıyla yarı çıplak yakalanan baba serbest bırakıldı
1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladı; hatırlamadığını söyledi(2)1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladı; hatırlamadığını söyledi(2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Herkesi şaşırtan tabela! Görenler fotoğrafını çekti

Herkesi şaşırtan tabela! Görenler fotoğrafını çekti

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Kimse gözyaşına engel olamadı! Ölen oğlunun başından ayrılamadı

Kimse gözyaşına engel olamadı! Ölen oğlunun başından ayrılamadı

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

İşte Mehmet Ali Erbil'in hastaneden ilk görüntüsü

İşte Mehmet Ali Erbil'in hastaneden ilk görüntüsü

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

10 ilde 27 suçtan aranan firari mahkum yakalandı! Gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Firari mahkumun gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Kızını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.... Mahkemede dikkat çeken sözler

Mahkemede şoke eden sözler! Oğlunu doğurunca kızını...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.