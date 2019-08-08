Kocaeli’de 2006 yılındaki mafya çatışmasının zanlısı yakalandı

Kocaeli’de 2006 yılında meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın da aralarında olduğu farklı suçlardan hakkında kesinleşmiş 36 yıl hapis cezası ile aranan zanlı polis ekiplerince yakalandı

Kocaeli’de çok sayıda suçtan kesinleşmiş 36 yıl hapis cezası ile iki yıldır aranan şüpheli polisin takibi sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre 2006 yılında İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde organize suç örgütü lideri Hadi Özcan’ın içinde olduğu otomobile uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda çatışma arasında kalan yolcu otobüsü içindeki 9 kişi yaralanmış dönemin Kocaeli Cumhuriyet Savcısı’nın eşinin de aralarında olduğu 2 kişi de hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan 23 kişiden 12’si tutuklanırken, söz konusu davadan ceza alan D.S. (48) kayıplara karışmıştı. Hakkında “Kasten adam öldürme”, “Tasarlayarak Adam Öldürme”, “Suç Örgütüne Üye Olma” “Ruhsatsız Tabanca Bulundurma” suçlarından Kocaeli ve İstanbul illerinde 6 ayrı dosyadan kesinleşmiş 36 yıl hapis cezası olan ve iki yıldır aranan D.S.’nin izini süren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Gasp Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin İzmit’te olduğunu belirledi. Tespitin ardından harekete geçen ekiplerin düzenlediği operasyonda Malta Mahallesi’ndeki bir ikamette D.S adlı şüpheli gözaltına alındı.