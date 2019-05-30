Kocaeli’de 2018 yılında 95 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Kocaeli’de 2018 yılı içinde meydana gelen trafik kazalarında 95 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü, 2019 yılında meydana gelen trafik kazaları hakkında açıklama yaptı. TÜİK verilerine göre, Türkiye karayolu ağında 2018 yılında toplam 1 milyon 229 bin 364 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 42 bin 832 adedi maddi hasarlı, 186 bin 532 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak gerçekleşti. Verilere göre Kocaeli’de 2018 yılında meydana gelen 4 bin 307 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 95 kişi hayatını kaybederken 6 bin 949 kişinin yaralandığı belirtildi. Kocaeli’deki maddi hasarlı kaza sayısı ise 33 bin 989 adet olduğu ifade edildi.

