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  4. Kocaeli'de 2019'da 524,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kocaeli'de 2019'da 524,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 10:24 | Son Güncelleme

Kentte geçen yıl düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 bin 557 şüpheliden 683'ü tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 2019 yılında düzenlenen operasyonlarda 524 kilo 576 gram uyuşturucu madde ile 39 bin 456 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geçen yıl çeşitli operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 404 kilo 262 gram eroin, 59 kilo 873 gram esrar, 6 kilo 404 gram skunk, 22 kilo 151 gram afyon sakızı, 25 kilo 314 gram kokain, 3 kilo 213 gram metamfetamin, 3 kilo 359 gram bonzai ile 39 bin 456 uyuşturucu hap ve 25 bin 542 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 bin 557 şüpheliden 683'ü tutuklanırken, 172'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerden 2 bin 702'si ise serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
2019 yılı Kocaeli uyuşturucu operasyonu

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