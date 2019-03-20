Kocaeli'de 24 kişinin öldüğü tekne kazası davası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili organizatör ve şoförlerin de aralarından bulunduğu 5'i tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, fırtına nedeniyle batan 10 kişilik tekneye 70 göçmenin bindirilmesi, kazada 10'u kadın, 10'u çocuk ve 4'ü erkek 24 göçmenin boğularak ölümüne sebep olunduğu iddiasıyla haklarında, "Olası kasıtla öldürmek" ve "Göçmen kaçakçılığı yapmak" suçlarından 484 yıl altışar aydan, 613 yıl dörder aya kadar hapis cezası istenen sanıklar İshak Ulubay, Hüseyin Akar, Hüseyin Karakoç ve Cahit Uzun ile bazı tutuksuz sanıklar, avukatları ve maktullerin aileleri katıldı. Firari olan sanık Mehmet Halil İnce'nin yakalandığını ancak duruşmaya SEGBİS ile katılmasının, cezaevi değişikliği nedeniyle hazır edilemediği belirtildi. Söz verilen sanık Uzun, olayla ilgili bildiklerini anlattığını ifade ederek, bu işten ticari kazancının olmadığını, olayla bir ilişkisinin bulunmadığını ileri sürdü.

Sanık Karakoç ise suçsuz olduğunu, olaylarla bir ilgisinin olmadığını savunarak, tahliyesini ve beraatini istedi. Tanık olarak dinlenen N.B, yat kaptanı olduğunu, Datça'dan İstanbul Yeşilköy limanına gidecek bir tekne için kaptan arandığını duyduğunu belirterek, "Bunun üzerine Datça'ya gittim. Teknenin sahibi Hüseyin Akar ile 2 bin liraya anlaştım. Tekneyi 10-12 günde İstanbul'a götürdüm. Akar bana, tekneyi buradan Kocaeli'de Kefken'e götürmemi istedi ancak ben kabul etmedim. Daha sonra oradan ayrıldım." diye konuştu. Teknenin yaşlı ve kapasitesinin aşılması halinde yolculuk için tehlikeli olduğunu ifade eden N.B, "Tekne 10-15 kişi kapasitelidir. Fazla yolcu veya yük olması halinde su temas ettiği yerden açılma yaparak teknenin içi su alır. Bunun sonucu olarak batar. Bakım bile yapılsa yine de risklidir." dedi. Sanıklardan Ulubay, aracının yolcuları almak için İstanbul Aksaray'a gittiğini aktararak, "Şoförüm beni arayarak, araca binecek kişilerin çok fazla sayıda olduğunu söyledi. Ben de durumu Mehmet Halil İnce'ye ilettim, bana 'Küçük çocuklar var. Anne ve babalarını onlardan ayıramayız. İdare edeceksin.' diye cevap verdi." şeklinde konuştu.