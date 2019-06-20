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Kocaeli'de 24 kişinin öldüğü tekne kazası davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 12:45 | Son Güncelleme

Kefken açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 24 kişinin öldüğü kazaya ilişkin davada yargılanan ve haklarında 484 yıl 6'şar aydan, 613 yıl 4'er aya kadar hapis cezası istenen 5'i tutuklu 14 sanığın duruşması görüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili organizatör ve şoförlerin de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, fırtına nedeniyle batan 10 kişilik tekneye 70 düzensiz göçmenin bindirildiği, kazada 10'u kadın ve 10'u çocuk 24 kişinin boğularak ölümüne sebep olunduğu iddiasıyla haklarında, "Olası kasıtla öldürmek" ve "Göçmen kaçakçılığı yapmak" suçlarından 484 yıl 6'şar aydan, 613 yıl 4'er aya kadar hapis cezası istenen tutuklu sanıklar Cahit Uzun, İshak Ulubay, Hüseyin Akar ve Hüseyin Karakoç ile avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, önceki celse yakalandığı bildirilen firari sanık Mehmet Halil İnce'nin, SEGBİS bağlantısı için hazır edilemediğini ve İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesinden talep edilen bilirkişi raporunun gönderilmediğini belirtti.

Söz verilen sanık Cahit Uzun, olayda kendisiyle aynı konumda olan 3 kişiden 2'sinin serbest olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.

Sanık Hüseyin Akar da olayla ilgili gereken isimleri adli makamlara verdiğini dile getirerek, "Bu tekne soyadını bilmediğim Irak vatandaşı olan Nihat isimli şahsa aittir. Bu kişinin bulanabileceği adresleri verdim. Göçmenlerin ölümüyle bağlantım yoktur. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Diğer sanıklar İshak Ulubay ve Hüseyin Karakoç da suçsuz olduklarını savunarak, tahliye talebinde bulundu.

Söz alan Mehmet Halil İnce'nin avukatı Murat Bilgin, göçmenlerin ölümüyle ilgili olayda müvekkilinin illiyet bağının bulunmadığını iddia etti.

Müvekkilinin, Suriyeli göçmenleri fındık işçisi olarak Hendek'e getirdiğini ileri süren Bilgin, Hendek'ten sonra gelişen olaylarda müvekkili İnce'nin ilgisinin olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, batan tekneyle ilgili önceki celse talep edilen bilirkişi raporunun beklenmesine ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 6 Kasım'a erteledi.

- İddianameden

İddianamede, İstanbul'dan yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 74 yabancı uyruklu düzensiz göçmenin, Romanya'ya gitmek amacıyla 21 Eylül 2017'de Sakarya'nın Kocaali ilçesi Melenağzı mevkisindeki limanda "ZEYNEP S" isimli ABD bayraklı yaklaşık 10 kişi kapasiteli yata bindirildiği kaydedildi. Hareket ettikten sonra Kandıra Kefken Karadeniz açıklarında 21 Eylül'de saat 01.35'te yakalandıkları fırtınadan kurtulmak için MAERSK RHODE ISLAND isimli Panama bandıralı tankere yanaşmaya çalışan teknenin battığı, içinde bulunan düzensiz göçmenlerin çoğunun denize düştüğü, 10'u kadın ve 10'u çocuk 24 düzensiz göçmenin boğularak öldüğü belirtildi.

Davanın iddianamesinde, aralarında organizatörlerin ve şoförlerin bulunduğu 5'i tutuklu 14 sanığın, "Olası kasıtla öldürmek" ve "Göçmen kaçakçılığı yapmak" suçlarından 484 yıl 6'şar aydan, 613 yıl 4'er aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Göçmen Kaçakçılığı Kefken

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