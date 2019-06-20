Kocaeli'de 24 kişinin öldüğü tekne kazası davası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili organizatör ve şoförlerin de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, fırtına nedeniyle batan 10 kişilik tekneye 70 düzensiz göçmenin bindirildiği, kazada 10'u kadın ve 10'u çocuk 24 kişinin boğularak ölümüne sebep olunduğu iddiasıyla haklarında, "Olası kasıtla öldürmek" ve "Göçmen kaçakçılığı yapmak" suçlarından 484 yıl 6'şar aydan, 613 yıl 4'er aya kadar hapis cezası istenen tutuklu sanıklar Cahit Uzun, İshak Ulubay, Hüseyin Akar ve Hüseyin Karakoç ile avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, önceki celse yakalandığı bildirilen firari sanık Mehmet Halil İnce'nin, SEGBİS bağlantısı için hazır edilemediğini ve İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesinden talep edilen bilirkişi raporunun gönderilmediğini belirtti.

Söz verilen sanık Cahit Uzun, olayda kendisiyle aynı konumda olan 3 kişiden 2'sinin serbest olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.